一名男網友表示，最近發現路上許多人會穿襪子配拖鞋，他難以理解，「現在潮流變得好奇怪」，貼文引發網友熱議，多數人不以為意，認為剛運動完這樣穿最舒服，也不會有腳臭問題，反而是女生瀏海戴髮捲上街最無法讓人接受。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆廢公社》指出，看到女生瀏海捲髮捲當作造型，已感到匪夷所思，最近又發現很多人會穿襪子配拖鞋，他不解地說，「是我太久沒接觸外面世界嗎？現在潮流變得好奇怪。」

貼文引發兩派網友討論，一派網友認為「襪子配拖鞋真的是醜到爆的流行」、「現在孩子都抱著只要自己不尷尬，尷尬的都是別人，這種穿搭我不行」、「我也不懂為什麼要這樣穿出門」、「現在很多人都穿這樣出門逛街」、「為什麼不直接穿球鞋就好？」、「看到路上很多人這樣穿很久了，我也不能接受」、「這樣襪子很容易弄髒，我也不懂」。

另一派人則說，「打完籃球穿襪子配拖鞋最舒服」、「這是打籃球人的標配啊」、「打完球這樣穿，腳比較不會臭」、「打球後都會這樣穿啊！沒什麼」、「對於會流腳汗的人，這樣穿根本福音」、「不想穿布鞋出門時，這樣子穿可以保護腳」。

留言中多數網友最不能接受女生瀏海上髮捲，「襪子配拖鞋真的還好，髮捲我真的不行」、「我覺得襪子配拖鞋還可以，恥度比較高的是瀏海夾髮捲吧」、「那個髮捲才是最糟糕，一堆女生這樣出門，還自我感覺良好」、「襪子加拖鞋我可以接受，髮捲不行」、「髮捲比較糟吧！很多女生自以為好看，但我覺得超沒禮貌」。