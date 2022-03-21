台中市醫界聯盟、台灣中社及市議會民進黨團舉辦記者會，痛批空氣汙染嚴重，要求盧市府提出改善辦法。(林欣儀攝)

空污議題持續延燒，台中市醫界聯盟、台灣中社及市議會民進黨團舉辦記者會，痛批空氣污染嚴重，不只使得罹患肺癌的人多，甚至許多大人、小孩都飽受過敏之苦，盧秀燕「市長換人，空氣換新」政見跳票，要求盧接下來幾個月任期應設法改善空污，否則不排除走上街頭。

台中市府則回應，市府強力要求台中電廠減煤、降載，且在自治條例被中央宣告無效前，市府都針對中火違法行為強力開罰；這3年來，台中市對PM2.5的控制較2014至2018年間降低了20％，今年1月更創下PM2.5同期新低。

中華民國醫師公會聯合會祕書長林恆立說，他之前參加環保署巡迴講師活動，很多學生透過圖畫呈現內心對空污的感受，有孩子認為空污是「拿著鐮刀的惡魔」，且根據世衛組織的說法，每年全世界有8000人死於空污；盧市長剩下幾個月任期可以好好拚空氣，不要讓谷關空氣成為她任內的一個大污點。

擔任婦產科醫師達30年、台中市醫界聯盟理事長陳芳英指出，曾有9歲的女童來就診，小小年紀就嚴重黑眼圈與淚溝，檢查後發現她嚴重過敏且呼吸道經常感染，甚至因此睡眠不佳、學習受影響，顯示不管是家中或外界環境的污染，都已危害到國家幼苗。

台中市議會民進黨團總召江肇國及市議員陳淑華、張耀中表示，盧秀燕就職時發放的谷關空氣瓶在當時被認為是亮點，現在卻成為她執政的污點；盧市府過去對中火興建燃氣機組一再阻擋，現在改口說支持，是因為知道政見快跳票了，呼籲市府提出改善空污的具體作法，也應為過去阻擋增設燃氣機組的行為道歉。

台中市府強調，過去從未阻擋燃氣機組，而是要求「汰舊換新」、反對「只增不減」，台電前同意拆除中火2部燃煤機組與1支煙囪，也顯示市府過去的強力發聲有效；因中火將增設2部燃氣機組，其發電量等同於4部燃煤機組，接下來將持續爭取建2拆4，繼續為改善空品而努力。