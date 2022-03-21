疫情期間飛來飛去一直在隔離，意外違規？立委江永昌21日在財委會爆料，花旗銀行消金事業群負責人慕嘉（Muge Yuzuak）去年初上任，卻直到去年12月9日才完成金管會要求負責人上課時數，違法近一年，銀行局長莊琇媛表示，花旗銀回覆是因慕嘉經常出國，反覆隔離防疫，以致無法上課，正了解花旗法遵等是否有疏失，金管會主委黃天牧則當場指示「銀行局迅速處理，該怎麼處理就怎麼處理」。

江永昌指出，金管會規定銀行負責人須具備一定的資格條件，但花旗銀行消金事業群負責人慕嘉資格不符，卻在2021年12月9日才補考，距其上任已近一年，明顯違法。

莊琇媛表示，慕嘉是花旗消金業務具交易權限的主管，依法要上一定時數的稽核等課程，才算符合條件，目前慕嘉已上完課，符合負責人資格，但銀行局依舊要求花旗銀，對慕嘉上任後這麼久才上完課提出說明及報告，花旗銀初步是說中間慕嘉經常需要海外差旅，回台灣後因隔離防疫，一直無法上課，但銀行局仍要求花旗銀就內控三道防線，即自行檢視適法性、法遵及內部稽核是怎麼做，看花旗銀行報告，再來看如何處理。

但江永昌對此答案不滿意，認為花旗銀的高階負責人不符條件這麼久，銀行局卻沒有處理。

黃天牧立即承諾，回去會要求銀行局迅速處理，該怎麼處理就怎麼處理。即花旗銀若有內控與法遵疏失，將會開罰。