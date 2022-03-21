臉書粉專「彰化市 New open」對於彰化市金馬路商圈的新店家密切關注，也主動將兩家自日本引進的連鎖壽司店以圖文比較特色與相異處。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市藏壽司去年11月2日正式營運，壽司郎也將在月底3月28日開幕。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市成為日料壽司店一級戰區！繼去年11月藏壽司在彰化市開幕營運後，相隔5個月，壽司郎也將於月底3月28日正式開幕，不少民眾和壽司控躍躍欲試、準備訂位嘗鮮，開心直呼，以後想吃平價日料再也不用往台中跑了。

藏壽司和壽司郎都是日本知名連鎖的平價迴轉壽司店，頗受台灣民眾好評，去年上半年就開始瘋傳兩家業者有意進駐彰化展店插旗，引發熱烈討論；先完成店面規畫的藏壽司一度引發網路熱搜討論，並在去年11月2日正式開幕，店址就在中華西路上鄰近彰化交流道。

當時已經進入展店選址階段的壽司郎，也隨即被社群爆出將在藏壽司周邊展店，最後確認位在金馬路上，兩店僅相鄰4公里，都鄰大馬路、交通便利，且有附設停車場、較好停車的地點，適合家庭與公司團體聚餐。

由於兩家業者開幕時間太過相近，去年下半年彰化網友討論度破表，臉書粉專「彰化市 New open」也特別以圖卡列出兩家連鎖壽司餐廳的特色比較。

目前彰化市已有爭鮮、藏壽司和壽司郎三家連鎖壽司店，競爭激烈，而且新展店的餐飲業多集中在中華西路、金馬路等東區商圈，尤其是緊鄰壽司郎隔壁，還有彰化市第四家星巴克咖啡，已完成空間規畫正在內部裝修。

「彰化市 New open」就指出，彰化市金馬路愈來愈具備商圈的氣息，除了近期將有連鎖品牌陸續進駐外，去年底到今年初，就有達人嗑鴨、全聯X無印、岩木食堂、富山日本料理、全國電子DC店等連鎖餐飲與零售業都選址在此展新店，令人期待未來金馬路段兩邊的商業機能與商店點燈率，可以慢慢提升。