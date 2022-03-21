購買有FSC標章的舒潔系列紙品捐10元，登入還可以再抽GOGORO。（家樂福提供）

舒潔濕式衛生紙家庭包40抽3包，買1送1。（愛買提供）

今（21日）是世界森林日，家樂福呼籲消費者森林永續3大行動，包括取消紙本目錄，只要透過家樂福App設定，就可即時享有優惠推播，若改用App電子折價券，折價券可直接存手機。凡於3月22日前設定完成，可於下次消費贈送易開罐植物花卉1個，再抽3萬點家樂福紅利點數，另購買紙品認明FSC小樹標章，家樂福也和舒潔共同發起護林消費新行動，即起至3月22日，於家樂福實體門市及線上購物購買舒潔產品，單筆發票滿299元，購買有FSC標章的舒潔系列紙品捐10元，登入還可以再抽GOGORO。

另愛買量販3月23日至4月6日，推出8款衛生紙量販包優惠、買1送1，包括春風柔韌感抽取衛生紙（110抽*12包）特價155元、舒潔喀什米爾抽取衛生紙（90抽*10包）特價209元，愛買自有品牌抽取式衛生紙（150抽*14包）特價162元，舒潔濕式衛生紙（40抽*3包）買1送1，平均每組132元。

除了衛生紙祭出優惠外，愛買也特別聯合蘇菲、康乃馨、靠得住、好自在、蕾妮雅、賽吉兒、舒摩兒等品牌，推出女性生理用品特賣，本檔120款女性生理用品有買1送1、任選2組優惠，凡購買生理用品單筆滿300元現折30元，單筆最高現折150元。