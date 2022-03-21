台積電近期股價出現崩跌，外資頻頻調節持股成為主要原因，不過有立委質疑，外資一方面發布看多報告，另一方面卻大賣台積電股票，疑似有坑殺投資人的情況，要求金管會了解此事，主委黃天牧也承諾會在一個月內給處理情況的報告，此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，但許多人狠虧無濟於事，「巨嬰，玩股票輸錢找政府，還在怪東怪西。」

國民黨立委曾銘宗財委會上表示，從今年1月起，外資報告喊多台積電，甚至一度喊到900元，但後來卻連續18天賣超台積電，讓台積電跌到500多元，出現一面喊多、一面又大賣的狀況，曾銘宗要求金管會了解，金管會主委黃天牧則承諾，會在一個月內給出處理情況的報告。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為就算展開調查也無濟於事，「這種最好能查得到什麼，該查不查弄這些」、「去年也有出現過這種新聞，說外資亂喊要查，結果？」、「這要查的話，航運全部都得查」、「最近台積都這種新聞，到底是誰套很大？笑死。」

此外，有網友提及，就算外資喊出高價，最終決定下單的還是投資者自己，沒有怪罪別人的道理，「投資人自己要有獨立思考能力不是照單全收，自己被外資牽著鼻子走要怪誰？」、「進賭場賠錢找政府真的難看」、「巨嬰國，到底是被套多高」、「真的巨嬰國賭場賭輸錢怪東怪西」、「外資：技術調節持股，查無不法，謝謝指教。」