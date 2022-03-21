美國最高法院今天表示，73歲的保守派非裔大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）因「類流感症狀」住院治療。

綜合法新社和路透社報導，最高法院透過聲明表示，湯瑪斯18日送往華府席布萊紀念醫院（Sibley Memorial Hospital），被診斷出有所感染，正在接受靜脈注射抗生素。

聲明指出：「他的症狀正在減緩，目前安心休養中，預料一兩天後就會出院。」

根據聲明內容，湯瑪斯住院期間仍將持續執行自己在美國最高法院的職務。

「大法官湯瑪斯將根據口頭辯論的摘要、筆錄和音檔，參與他不在場的任何案件審議及討論。」

最高法院代表稍早表示，9名大法官已全數完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也已接種加強針。

73歲的湯瑪斯是最高法院在位時間最久的大法官。

今年稍早宣布將退休的自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）下台後，湯瑪斯將成為最高法院最年長的成員。

湯瑪斯是最高法院9名大法官中唯一的非裔人士，他於1991年獲時任總統的老布希（George H.W. Bush）提名進入最高法院，是保守主義的支柱。