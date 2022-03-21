台北市副市長黃珊珊。（圖／本報系影音截圖）

《時勢造英雄》有事找33？！ 黃珊珊：我想當的不只副市長

台北市長選戰藍白各自仙拚仙態勢愈趨明顯，台北市副市長黃珊珊也被視為熱門參選人之一。被問及是否會擔心棄保效應一事，黃珊珊表示，不用努力、不用去提出未來願景，就只等著棄跟保，「那才是低估台北市民的智慧」，做不好就換掉很清楚，不用管什麼棄保，不努力才是問題！

黃珊珊日前接受《中時新聞網》節目《時勢造英雄》主持人、資深媒體人張景為訪問，針對網友最想問她的問題，其中一題為對於「有事找珊珊」有什麼想法？她說，大家覺得我好像可以做點什麼事情，這句話好像是台北市議員王世堅講的，他們要罵市長，就把這句、把我拉上去，這件事情就是謝謝大家對我的肯定，至少大家認為我是一位做事的人，本身也是真的蠻喜歡認真做事，

至於網友最想知道「年底市長選戰會不會擔心被棄保？」黃珊珊直言，不管是什麼樣比賽或工作，每個人都應該認真跟努力，然後選民來做選擇，但是棄保就是說，你不用認真、不用努力，只要貼的顏色對了就好，而且我不管提什麼樣的人，你們只能選擇我，那不用努力，不用去提出未來願景，就只等著棄跟保。

黃珊珊接著說，「我覺得那才是低估台北市民的智慧」，以前那些所謂的版圖說，覺得在台北市，藍綠在這邊都曾經執政也丟過政權，做不好就換掉很清楚，不用管什麼棄保，不努力才是問題！