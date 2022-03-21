刑事局偵九大隊林姓偵查員，因失智年邁的母親患病無法自理，僱用印尼籍看護長期照料，卻因看護未按時更換尿布，導致臀部尿布疹，氣得林員以手銬限制看護行動，被控妨害自由等罪，移送新北地檢署參辦，並調整至內勤靜候調查。林員剛剛發出聲明，表示6年以來，姊姊已經身心俱疲，自己只希望能保有工作，讓這個家庭繼續走下去。

被控虐待外籍看護的是刑事局偵九大隊38歲林姓偵查員，成功大學電腦與通信工程研究所畢業，2018年進入刑事局偵查第九大隊任職，負責網路科技犯罪偵查。

刑事局約談林員時，他堅稱是女移工打傷他的失智年邁母親，才情緒失控打人，事後感到懊悔。刑事局強調，若是林有違法，一定究責，絕不寬貸。而林員用來銬看護的手銬，並非警用手銬，其他仍需釐清。

林姓偵查員聲明：

我媽媽已經失智8年，而且是巴式量表0分的重度患者，有痛苦也無法言語，無法自己進食跟如廁，非常不易照護，這幾年都是由我跟姊姊照顧媽媽，我們為了要讓媽媽受到妥善照顧，從6年前就開始聘請外勞，之前的外勞都相處的很好，媽媽身體健康也很穩定。

但兩年前這個外勞來後，我們很早就發現她不擅長照顧失智患者，所以也反應要更換其他看護，但是因為疫情的關係都沒有人可以換，加上媽媽病情最近愈來愈嚴重，甚至已無法進食，醫生說已經是失智末期，種種原因導致我們跟外籍看護的關係越來越差。

我們長期以來對於看護粗魯對待媽媽情況感到無力跟無奈，不知如何教導看護感同身受，看著媽媽身體健康日益變差，日積月累導致情緒控管不佳，才發生大家都不樂見的情況，已深自檢討和深表歉意，本案件已進入司法程序，我也願用一切代價做後續彌補處理。

另外， 姊姊長久以來為了照顧媽媽的身體工作不穩定，目前因為沒有看護所以辭職全心照顧媽媽，加上這次事件，姊姊已身心俱疲，但也深感後悔。我現在只希望能保有工作，為治安奉獻微薄的力量以贖罪，也支撐這個家庭繼續走下去。

最後感謝各位媒體朋友的關心，以及局裡長官跟同仁的體諒與協助，我現在只祈求能獲得當事人及社會的原諒，也希望母親身體快點好轉。