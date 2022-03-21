麥當勞今（21日）於粉專預告，停賣4年的板烤雞腿堡將於3月23日限期回歸。板烤雞腿堡在2018年停售後，曾被網友票選為最渴望再吃到的漢堡，回歸消息曝光讓鐵粉超感動，直呼「等4年了！這是2022以來最好的消息！」

麥當勞在臉書貼出一款漢堡的局部照，寫著復刻經典，3/23限期回歸，並要大家猜是什麼漢堡，麥當勞提示，這款漢堡是用一整塊鮮嫩去骨雞腿排搭配道地秘製燒烤醬，再加上當季鮮採萵苣製作，在1456天前停售，曾被網友票選為「最渴望再吃到的漢堡」。

貼文一出，許多人秒認出：「是板烤雞腿堡！」板烤雞腿堡在2018年3月28日停售，睽違四年要回歸的消息讓許多鐵粉相當興奮，發文不到3小時就湧入2800則留言，還有近200次分享。

也有網友將消息轉發至PTT，引起熱烈討論，大家紛紛表示，「天啊！這是2022以來最好的消息，睽違四年，曾以為再也吃不到了」、「吃爆！每天都去吃」、「喔喔我的最愛」、「這是麥當勞所有漢堡中最好吃的」，不過也有人擔心會不會味道變了或漲價，「未吃先猜味道一定有變」、「價格應該沒有復刻」、「希望到時候橢圓的麵包不要亂改成圓的」、「我猜單點漲20元以上」。