新北市新店區公所於今（21日）揭牌成立「新北市新店區工業及服務業普查所」。（新店區公所提供）

新北市新店區公所於今（21日）揭牌成立「新北市新店區工業及服務業普查所」。（新店區公所提供）

為配合行政院主計處辦理每5年一次的工業及服務業普查，新北市新店區公所於今（21日）揭牌成立「新北市新店區工業及服務業普查所」，5月18日至6月30日將先採業者網路填報，6月1日起至7月31日再展開普查員實地訪查。

工業及服務業普查是政府的重要基本國勢調查之一，目的在於了解企業經營的情況，以利於政府對產業發展與政策改革的參考。本次普查新店區將訪查14441家廠商，普查內容包含經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等相關資料。

新店區長朱思戎表示，鑑於近年詐騙案件頻傳，為減少疑慮，普查員在訪查時會穿著新北市政府統計調查藍色背心，並秉持「3不＋2會普查好放心」原則：「不會洩漏受查廠商資料給任何人」、「不會詢問與普查表無關的資料」、「不會要您提供帳戶或存摺」、「會佩帶普查員證」、「會遞(寄)送致受查單位函」，屆時請業者放心配合訪查作業。

另本次工業及服務業網路填報除有防疫考量，還可抽10萬元禮金和各項大獎，總獎金額高達2百萬，請受查業者多加運用。