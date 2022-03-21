台南市長黃偉哲（中）今天前往與長輩一同製作鹹鴨蛋。（張毓翎攝）

台南市政府社會局推出社區照顧關懷據點輕旅行，首發團21日到官田鴨莊休閒農場。（張毓翎攝）

台南市政府社會局推出社區照顧關懷據點輕旅行，首發團21日到官田鴨莊休閒農場，有鑑於近來新增的確診個案，多數與遊覽車群聚案相關，這次報名參加的各據點長輩及幹部，都改坐自家車或搭大眾運輸前往，長輩們在鴨舍撿拾鴨蛋、製作鹹鴨蛋，直呼「好像回到童年，很好玩」。

今天參加市府社會局輕旅行的社區，包含佳里區興化社區、禮化社區、善化區小新社區、田寮社區、六甲區二甲里、麻豆區龍泉社區、官田區隆田社區、東區德光里、中西區五條港里，共計50位長者。

佳里禮化社區理事長李黃麗敏說，這次來參加的長輩，很多都獨居，年紀從65到87歲不等，難得能跟大夥兒作伙出遊，個個笑得合不攏嘴，這次出遊很不容易，幸好有社區幹部、照服員的支持，一同促成，今天社區出動4輛休旅車，載著21位長輩前來。

台南市長黃偉哲、市議員陳秋宏及吳通龍等人，今天前往與長輩一同製作鹹鴨蛋。黃偉哲說，大家快樂出遊，也要做好防疫，最近嘉義喜宴群聚案擴大，所以大家都得特別注意，只要防疫做得好，正常的生活就不用煩惱，要遊山玩水也免煩惱。

台南目前已布建379個社區照顧關懷據點，就近關懷服務在地長輩，市府社會局表示，今年與台南市休閒農業發展協會、台南市推廣觀光工廠發展協會合作提供19處特色景點，鼓勵據點長輩參加，另也鼓勵長輩搭配社會局社福卡措施，免費搭大眾運輸工具到各景點出遊。