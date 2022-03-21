瑞芳分局今舉辦民防義警常訓。（警方提供）

新北市瑞芳警分局今（21）日舉行「111年民防、義警常年暨幹部訓練」，新北警察局長黃宗仁率副局長溫枝發、民防大隊長吳建亨、義警大隊長陳汪全一同出席慰勉民防、義警，讚許弟兄們的無私付出，讓新北警力在面對疫情的嚴峻挑戰下，發揮強韌的團隊戰力，完成許多不可能的任務。

黃宗仁表示，有「警界奧斯卡」之稱的警政署「國家警光獎」，新北警獲得「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等團體組第一名的殊榮。新北市能有如此亮眼成績，民防、義警、義交、志工、守望相助隊等號稱「五力」的兄弟姐妹們實功不可沒。

瑞芳分局長謝龍富表示，民防、義警、義交、志工、守望相助隊讓有限的警力・化為無限戰力，瑞芳分局由於轄區遼闊，警力有限，靠著在地居民踴躍加入，共同守護在地治安與交通的維護，有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。