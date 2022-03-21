大S（徐熙媛）在月初閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛飛抵台灣，具俊曄在20日結束10天隔離後，他一出關就直奔愛妻大S住處，展開為期7天的自主健康管理，終於重逢的大S與具俊曄正過新婚夫妻的生活，不過陸網近日卻傳出，大S和具俊曄有意夫妻合體拍陸綜，對此，大S經紀人也做出回應了。

大S、具俊曄相隔24年後再重逢，小倆口目前正甜蜜過新婚夫妻的生活，也讓兩人一舉一動備受矚目，如今陸網卻傳出，大S和具俊曄有意夫妻合體拍大陸綜藝節目，把婚後生活搬到螢光幕，根據《NOWnews今日新聞網》報導，針對傳聞，大S經紀人則駁斥太離譜「他們才剛見面不到24小時，你覺得有可能嗎？」打臉網上傳聞。

具俊曄隔離出關後，大S的心情百感交集，小倆口終於再續前緣，之後會陸續和大S的家人、朋友見面，至於兩人將如何度過新婚生活，大S經紀人則表示，他們會好好珍惜接下來相處的時光，「回歸正常生活，跟你我沒有兩樣，就不要占用太多公共資源與媒體篇幅了，再次謝謝大家的關心。」

其實，大S、具俊曄不只被烏龍傳出合體拍陸綜，韓媒還指兩人將召開記者會公開結婚理由，對此，大S經紀人強調，目前沒有召開記者會的規畫，「不曉得韓媒說要召開記者會這消息從何而來。」