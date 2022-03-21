俄羅斯官員今天表示，俄國黑海艦隊副司令巴利（Andrei Nikolayevich Paly）在遭到圍困的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）作戰時陣亡。

塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊軟體Telegram上表示：「海軍上校巴利在將馬立波從烏克蘭納粹手中解放的戰鬥中身亡。」

法新社報導，塞凡堡為克里米亞（Crimea）半島的一座港口城市，也是俄羅斯黑海艦隊總部所在；俄國2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞。

拉茲沃扎耶夫補充表示，巴利是一位「開明且正直之人」，「在艦隊中威望極高」。

塞凡堡出身的俄國參議員阿爾塔巴耶娃（Yekaterina Altabaeva）也證實巴利的死訊。

阿爾塔巴耶娃在Telegram上表示，「塞凡堡蒙受無法彌補的重大損失」，也補充表示巴利是在「將馬立波從納粹手中解放的戰鬥期間」身亡。

俄羅斯國防部目前未立即證實這項消息。