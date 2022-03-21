文策院與國際影音串流服務Netflix於今（21）日宣布簽署合作備忘錄（MOU）。在雙方合作下，Netflix持續對臺灣內容進行開發與投入自身資源支持，發揮跨國際市場影響力；文策院則整合政府、產業間等跨域資源應用的彈性，共同將臺灣的戲劇、電影、動畫等原創故事帶到國際市場。

Netflix內容經理張晨表示，Netflix與文策院的合作，展現Netflix投資在地創意產業的決心，透過與臺灣創作團隊，我們期盼攜手為臺灣與全球觀眾推出最優質的華語影視內容。

文策院院長李明哲表示，臺灣在多元族群的文化浸潤下，發展出豐富的故事題材，優秀的產業人才、自然地貌更能滿足各類拍攝需求，是國際團隊在亞洲地區進行影視合作的首選。這次合作代表國際觀眾對臺灣作品的肯定，期待雙方合作帶來國際資源，促成臺灣影視產業與國際進行常態性合作，拓展臺灣作品的國際能見度，讓來自臺灣的原創內容成為具識別度的品牌。

Netflix積極發展原創內容，講述具有在地特色的故事，自2018年起逐步加強投資臺灣原創內容的力道，在2022年持續支持優質華語影視內容，未來期待透過與文策院、臺灣產業及政府部門的合作，讓全世界的觀眾能看到更多臺灣原創作品。

2021臺劇表現亮眼，增加Netflix對臺灣內容開發的信心。從《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《未來媽媽》、《斯卡羅》、《茶金》到近期大受好評的《華燈初上》，都讓臺劇在國內及國際受到觀眾高度討論；文策院也帶著這些作品在各大展會爭取更多的國際市場關注。 2022年將推出的影集《媽，別鬧了！》、《模仿犯》展現臺劇詮釋多元議題及優良製作的能力。