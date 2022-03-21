商用不動產市場在自用和置產保值需求下，高燒不退！今（21）日最新調查顯示，2022年前2月成交金額已達255億餘元，刷新最近20年以來同期次高紀錄！；加上土地交易金額，合計已逼近490億元，開出大紅盤。 CBRE世邦魏理仕今（21）日發布最新不動產投資市場快訊，2022年前二月全台不動產投資市場熱度不減，總成交金額近490億元，本土建商及保險公司為前兩大買方，分別投入195億元、及152億元，合計佔約七成。

最大手筆為中壽豪砸120.5億元！收購台中七期「豐邑A8市政核心」商辦大樓，另外又以31.99億元買入台北市「潤泰金融大樓」8個樓層。

世邦魏理仕今天公布最新市場資訊指出，上周台灣央行理監事會議決議，升息一碼，為十年來首度升息。世邦魏理仕認為，央行此次升息對投資人信心造成的影響，將十分有限，2022年大型土地及商用不動產市場，將呈現「價量持平」態勢。

據世邦魏理仕研究部統計，今年前二月全台不動產投資市場維持熱絡，總投資額近490億元。不過相較於2021年同期有數筆大型商用不動產交易墊高基期，因此年減22.9％。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示：「此次央行升息幅度高於市場預期，然而目前利率處於相對低點，且今年國內經濟維持正成長，許多企業仍有擴廠增產的需求，預料未來數月自用型買方置產動能維持穩定。」

其中商辦產品方面，今年前二月已成交達163億元，佔商用不動產投資市場總額的65％，其中逾152億元，即為中國人壽購買台北、台中商辦所貢獻。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出：「央行升息牽動著保險業投資不動產之年化收益率門檻，本次升息一碼，預估將使最低收益率自2.095％增加至2.345％，勢必壓縮部分投資標的之潛在溢價空間。然近年來多數保險業對於預期報酬率的要求，普遍高於2.345％，預料短期內壽險業不動產投資動能，將保持強勁，不受此次升息的影響，並且將積極評估台北市以外的優質物件。」