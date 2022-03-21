新興商品NFT有人藉它一夜致富、也有人買NFT被割韭菜、求訴無門，立委關切。立委李貴敏21日財委中質詢指出，很多人買NFT被割韭菜卻求助無門，消保法不保障、金融評議中心也不保障只能認了，金管會何時出手管？金管會主委黃天牧指出，新創科技太早監理可能扼制發展，對新商品的監理「須等全球監理機關有共識」才能處理。

李貴敏指出，NFT的價值有人認為十萬、有人認為十億元，現在都沒人管，消費者受傷的就只能認了？發生爭議時，金融評議中心認為這屬個人投資行為，不屬於金融消費保護的範疇，消保法也不保護虛擬貨幣、NFT等非消費行為，不知賣家是誰出議無從查起。

黃天牧指出，現在坊間很多文章都提到99％的NFT最後不見得存在，消費者應該認知，NFT本就是高度投機性、高風險的商品。

黃天牧指出，國際間認為NFT沒有投資性所以被歸類是藝術品，至於誰是主管機關目前都沒有討論，它是一個藝術商品，我不能判斷。他強調，新科技太早監理可能扼制發展，國際間也沒有討論，因為它是藝術商品，對於新商品會到全球監理機關有共識才能處理。

李貴敏指出，目前許多line飆股群組，也有許多人受害，金管會不管嗎？

黃天牧指出，社群媒體不是金管會可管，不過，行政院已成立新時代犯罪小組，是跨部會的，關於虛擬資產洗錢防治，金管會是其一成員。