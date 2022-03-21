《華燈初上》以80年代條通酒店文化為背景，編織出酒店小姐們的愛恨情仇，以蘇媽媽蘇慶儀的死亡展開的懸疑追兇劇，開播後就引發熱烈討厭，可以說是今年最火的台劇。18日《華燈初上》第三季終於上線，許多影迷不想被暴雷，但當天又是上班日，在網上搞笑說要想個請假理由回家追劇，沒想到引來《華燈初上》寶寶吳慷仁的正牌女友紹雨薇在底下甜喊說她要請育嬰假。

熱門劇集中，吳慷仁飾演「Sugar」酒店的老闆，在劇中他戴上假髮，臉上畫著濃妝，甚至穿上高跟鞋，儼然一副80年代媽媽桑的形象，與吳慷仁平日硬派形象大相逕庭，許多粉絲誇讚他演什麼像什麼，為戲犧牲自我形象，是個不可多得的好演員。

吳慷仁飾演的「寶寶」是劇中的一大亮點，與林心如飾演的「蘿絲媽媽」存在商家競爭關係，從預告片中能看到一向優雅的寶寶表情崩壞，他高舉雙手，五官全皺成一團，模樣猙獰。該畫面被雜誌《美麗佳人》截下來做成梗圖，還寫下「上班躲不掉的事這麼多，既然躲不掉，那就請假吧！」。製作上的圖片也寫上請假種類，「假別：育嬰假；請假事由：照顧失控的寶寶。」大玩雙關梗，讓一眾網友笑到翻。

該圖除了讓無數網友笑翻，也釣出吳慷仁的正牌女友紹雨薇在底下留言「我就先請育嬰假了」，驚喜現身讓不少網友激動「太甜了啊啊啊」、「是不是偷偷在預告」、「批准了啦！太符合照顧寶寶的理由了！」、「妳的寶寶很失控」、「這只有妳能請了」、「好閃」。