綠委鄭運鵬今呼籲，未來國考要廢「國文」，還說「年輕人不應把青春浪費在古文上」。對此，國民黨副發言人楊植斗在其社群平台秀出總統蔡英文曾經寫錯字的照片狠酸，直言錯字太多乾脆廢除國文，鄭運鵬的政策，實在令人不敢領教。

對於鄭運鵬呼籲未來國考應廢除國文，楊植斗今（21日）在臉書發文痛批，鄭運鵬對國文這門科目的理解淺薄，只想討好年輕人騙票，怪不得連役期延長都不敢討論，如今還要廢國文，讓國家愈來愈亂。

楊植斗認為，公務員未必要使用艱澀的文句，但起碼要有能力將自身的想法和邏輯表達清楚，而作文的好壞，可以成為其中一項指標，最起碼與民眾溝通時，錯別字可以少一點。

楊植斗並分享一張圖表示，國民黨台北市議員羅智強曾經指蔡英文寫的「點亮臺灣」四字中，有三個字寫錯。楊植斗說，曾任重要官員的蔡英文尚且如此，就可知道民進黨從上到下的國文程度。楊痛批，小時不讀書，長大蔡英文，錯字太多乾脆廢除國文，讓大家一起變成笨蛋，鄭運鵬的政策，實在令人不敢領教。