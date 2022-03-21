警破中和德州撲克賭場 不僅有美女荷官、坐滿4小時還送發財金

22歲林姓男子在新北市中和區經營德州撲克職業賭場，除了雇用美女荷官、提供餐點攬客外，另推出「坐滿4小時贈送發財金」、「鐵支、同花順有獎金」等活動，警方獲報14日前往查緝，當場逮捕林嫌、荷官等5嫌及8名賭客，訊後依法送辦。

警方調查，林嫌以每小時200元雇用23歲鄭姓男子、23歲李姓男子及23歲黃姓男子擔任賭場工作人員，另外聘請25歲陳姓女子擔任荷官發牌，每局收取賭金5％做為抽頭金。

林嫌為避免遭警方查緝，賭客需先以通訊軟體聯絡後至指定地點等待，再由工作人員確認身分後始帶往賭場，更在賭場外裝設監視系統辨識進出賭客並監看警方查緝行動，一有風吹草動即將折疊式德州撲克賭桌收起佯裝朋友聚會以規避警方臨檢。

賭客進入後以現金1比1兌換籌碼，最低兌換4000元才能加入賭局，每局結束由陳姓荷官向贏家收取該注贏得賭金的5％做為抽頭金，結束後再將籌碼兌換回現金。

此外，警方也發現林嫌在臉書中以「新北中和新開幕；專業荷官、提供餐點飲料、檳榔」招攬賭客，更以「坐滿4小時贈送發財金」、「鐵支、同花順有獎金」等作為噱頭，吸引賭客上門。

警方持搜索票前往現場查緝時，當場查獲林嫌、荷官及工作人員共5嫌，另有賭客8人，查扣賭資新台幣3萬4307元、抽頭金新台幣7萬5564元、賭客籌碼25萬2500元及賭具撲克牌、監視器等相關證物。

警訊後將林嫌等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦；另賭客8人則依違反《社會秩序維護法》裁處。中和警分局呼籲，德州撲克雖於國外電影、直播中蔚為風潮，但沉迷於非法賭博可能失去了金錢更影響了家庭，所衍生之債務問題亦極易衍生治安事件，警方將持續掃蕩轄內職業賭場，請民眾切勿以身試法。

新北市中和警分局破獲德州撲克賭場，不僅有美女荷官、坐滿4小時還送發財金。（中和警分局提供）