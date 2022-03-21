台大大氣系特聘教授林依依獲得今年教育部國家講座主持人獎，她接受媒體採訪時，特別為「媽媽科學家」請命，請政府在制度上特別考慮年輕女性科學家的處境，讓她們有「在家上班」的選項，否則為了照顧家庭而放棄工作，那將是國家的損失。

教育部今天在晶華飯店舉行第25屆國家講座主持人、第4屆國家產學大師獎及第65屆學術獎頒獎典禮，今年共有7人獲得國家講座主持人獎、4位獲國家產學大師獎及10位獲得學術獎。

根據教育部的規定，獲國家講座主持人者，可得200萬元、3年合計600萬元，學術獎得主可獲60萬元獎金，國家產學大師獎得主則可獲90萬元獎金。

出席頒獎典禮的行政院長蘇貞昌表示，面對全球人才競爭趨勢，教育部持續協助大專院校教師深化教學及研究，除了自107年起啟動為期5年的「高教深耕計畫」，也於110年5月28日經總統發布「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，並已核定8校成立半導體、金融及人工智慧、智慧製造等領域的研究學院設立案。

林依依的研究成果已應用在颱風強度預報，對提升民眾安全有卓著貢獻，因此獲得今年國家講座主持人獎。她表示，颱風的產生和全球暖化之間有密切關係，根據研究，以後的颱風數會減少、並往北移，但強度更強，會帶來更大的雨量，形成複合式災難。

林依依同時為「媽媽科學家」請命，2、30歲剛拿到博士學位的女科學家，她們從事博士後研究，正面臨結婚、生育年齡，要兼顧工作及家庭相當困難，有些人因此放棄了喜歡的研究工作，這對國家是相當大的損失。

林依依以自己為例，她當年生小孩後，幸好有父母幫忙，否則研究工作很難持續下去。此外，她要到國外發表研究成果，但因為小孩還小孩，無法離家太久，因此常要拜託同事代為在國外發表。

林依依說，她看到許多年輕的女博士後研究員，因為還沒有取得正職，科技部一些對女科學家的照顧政策都不適用他們，她們為了照顧家庭，最後放棄了研究工作，相當可惜。

林依依請政府照顧這些剛冒出頭的年輕女科學家，讓她們可以有「在家工作」的選項，譬如6成的時間在家上班、4成的時間到研究室去，這樣她們才可以兼顧事業及家庭，得以繼續留在工作崗位上，為國家科學發展繼續貢獻。