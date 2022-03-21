大家記得中學時期小考使用的隨堂測驗卷嗎？臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」近期發文分享一張圖，圖片文字表示「竟然只有高雄人用過隨堂測驗紙！？」，此貼文一出，湧入中南部人驚嘆留言，也使那些年回憶再次被勾起。

粉專高雄點 Kaohsiung.臉書貼文分享圖。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung.臉書）

日前有網友在社群平台分享高雄人限定隨堂測驗紙，後續該貼文被「高雄點Kaohsiung.」用「欸欸 真假啦」分享出來後，引發各地網友留言回覆，也有許多網友Tag自己的高雄朋友及外縣市的朋友來求解。

就有中南部網友跳出來留言「彰化也有！我國中時期也有這一樣。就是拿來考試用的」、「屏東也有啊，又不是高雄特產」、「我讀台南的學校，但是我有用過這個捏」，另外也有網友哭喊「想起國中抄英文的可怕回憶」、「國中悲慘的回憶」、「通常這紙拿出來時會伴隨慘叫聲」、「以前國文考試不及格都用這個罰寫，寫到手快斷掉」，也有網友回憶過往笑回「這..不是信紙嗎」、「我都用來寫情書」、「回信用的啊！還要摺成愛心跟房子傳紙條」。

隨堂測驗紙成為中南部人中學罰寫回憶。（圖／翻攝自shutterstock）

而不少北部網友則留言自己真的沒看過這款測驗紙，「真的，台北沒用過這種」、「台北市、新北市，確實沒看過」、「問過台北的同學，他們真的沒用過」、「我小時候沒流行，北部人說，真的沒有」、「我國中時從高雄轉學到台北，全班只有我一個人有」。不過也有少部分北部網友表示，「老公台北人，說國中時有用啊」、「我在台北國中有用過」、「最北的基隆也有，這種謠言也太好笑」。