21日北部及高雄部分地區發生停電，台電表示，近年來停電事故發生件數已呈現降低趨勢，也以加裝驅鳥器、防鼠網、樹木修剪及孔洞封填等措施，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。針對停電事故，無論事故原因，台電同仁皆第一時間趕赴搶修、迅速復電，也將持續努力，降低停電對民眾的不便。

台電說明，經查21日台北市內湖區2時5分發生停電，研判為鳥巢結巢含有鐵絲，受下雨沖刷至高壓線路接頭引起故障，造成共3,000戶停電，並於2時54分已全數復電；新北市新店區7時20分因地下電纜故障造成5,097戶停電，並於9時22分全數復電；高雄市大社區10時20分因鳥巢碰觸高壓線路開關造成887戶停電，1分鐘內復電近6成（507戶），並於11時09分全數復電；高雄市鳳山區10時5分因打雷造成避雷器不良引起線路跳脫造成1,516戶停電，並於半小時內（10時32分）全數復電。

台電指出，停電原因中，外力、天災、用戶因素約占六成，台電設備因素約占四成。針對設備因素，台電透過加速汰換老舊線路設備、加強巡檢及饋線全面自動化，減少停電影響範圍及縮短復電所需時間；針對鳥獸碰觸等外力，台電則透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，也加強樹木修剪及孔洞封填阻斷鳥獸蟲路徑，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。

台電進一步指出，近年來配電系統停電事故已有顯著改善，從2012年到2021年，這10年來，配電系統停電事故件數從21,019件，降為8,999件，其中鳥獸碰觸致停電事故件數，從2,838件，降為1,780件，而以今（2022）年2月份為例共發生100件，平均而言並無特別增加，反而進一步降低。

台電表示，配電線路及設備遍布全台，包括40萬公里配電線路、144萬具變壓器、146萬個供電開關設備、314萬根電桿與上千萬個絕緣礙子導線接頭都必須正常運作，才能確保用戶正常用電。為降低停電造成民眾的不便，台電將持續努力，繼續透過加強線路巡檢，汰換老舊設備等方式，降低停電事故的發生，縮短停電時間的影響。