台灣大車隊今（21）日召開董事會，宣布旗下子公司台灣智慧生活網與Headline Asia達成投資協議，Headline Asia以500萬美元（新台幣約1.4億元）參與生活網的首輪對外增資後，持股比率12.33％，股價淨值比（PBR）高達29倍。而生活網在經過首輪對外增資後，投後估值也提高為新台幣11.56億元。

55688 APP憑藉著交通出行服務在台灣規模2.2萬輛且年服務趟次高達8000萬，市佔率第一及品牌知名度，以此為立足點，往人為核心的生活服務媒合平台前進，生活網除了擁有650萬的用戶數，更不斷創新發展新商模，致力打造「新生活服務生態圈」。

台灣大車隊執行長林念臻表示，運用出行服務的高頻帶動低頻，藉由大數據、AI激活低頻服務，再利用高毛利來回饋低毛利，攜手合作夥伴共同創造平台流量及平台價值，發展超級APP（super app）。生活網未來發展方向深獲Headline Asia認同，雙方理念一拍即合，因此促成本投資。生活網現金增資發行甲種特別股563000股，每股面額新台幣10元。以每股價格約8.88美元（折合新台幣約253元），溢價新台幣243元。

Headline Asia（前身為Infinity Ventures）為來自日本的創投基金，專注於AI、IOT、網路科技、遊戲和娛樂等領域。Headline Asia合夥人黃立安表示：「台灣大車隊的成功在於從傳統行業透過數位轉型，不懼競爭，站穩龍頭的角色。我希望不只是一般純財務性的投資，同時也期許Headline Asia作為策略夥伴，能與大車隊、生活網一起帶動本土企業數位轉型的浪潮，向外界證明台灣也能擁有世界級的創新事業。」

未來台灣智慧生活網將從消費者需求為導向，重視用戶需求並持續優化用戶體驗，結合集團旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，並開放平台、開放場域，以異業結合、強強聯手的制高點，成為放眼全世界的數位生活服務平台。