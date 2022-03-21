烏克蘭人用回收並修復的俄軍武器回打老俄

遠處火箭彈的飛射聲劃破了曾經寂靜的基輔早晨，1位烏克蘭士兵說，「那是我們，我們在攻擊靠近霍斯托梅爾（Hostomel）的俄軍據點。」

據CNN新聞網21日報導，在這特殊的案例中，烏克蘭部隊用來對付俄軍的火箭彈，當初正是敵方發射的。烏克蘭民兵組織國土防衛軍副指揮官戈洛多夫（Yuri Golodov）說，昨晚他們將原本俄軍要向當地城市發射的24枚「颶風」 （Uragan）火箭彈送給了烏克蘭武裝部隊。

「我們完整地擄獲它們，趁著晚上把它們送給烏克蘭武裝部隊，如今烏軍已經回射了。」戈洛多夫在撿拾俄軍棄置的軍事裝備，或是擄獲俄軍武器上，扮演了要角。

Inside the Kyiv junkyard that recycles Russian weapons for Ukrainian forces - CNN https://t.co/N0mgif3ZHf — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 21, 2022

他領導1組團隊，在基輔秘密的軍事垃圾場忙著修理，並重新油漆俄軍的軍事裝備，好供烏克蘭部隊使用。「我們從俄軍那兒拿來的一切，都會轉交給烏克蘭武裝部隊。」

戈洛多夫率領團隊，從俄軍用來發現目標的砲兵觀測車上拆掉通訊裝備，再送回前線，供烏克蘭部隊使用。「我們會用它來運輸傷兵，」他說，這會對烏克蘭作戰有「重要的」貢獻。