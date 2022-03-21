《塑膠花》吳慷仁（左）、李沐分飾男女主角「金勤」與「娜娜」。（抓馬文化提供）

《塑膠花》公路愛情影集卡司集結李沐（左起）、陽靚、高捷、吳慷仁、林鶴軒。（抓馬文化提供）

《塑膠花》公路愛情影集卡司集結李沐、陽靚、高捷、吳慷仁、林鶴軒。（抓馬文化提供）

《塑膠花》吳慷仁（左）、李沐分飾男女主角「金勤」與「娜娜」。（抓馬文化提供）

《塑膠花》超前導海報，片名由李沐親筆題字。（抓馬文化提供）

李沐為角色密集進行兩個月的儀隊訓練。（抓馬文化提供）

台灣首部公路愛情影集《塑膠花》日前舉行開鏡祈願儀式，監製謝國豪、周銓率新銳導演鄭雅之、主演吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒以劇中造型出席，堅強卡司陣容首度公開。在《華燈初上》化大濃妝、戴假髮飾演「寶寶」的吳慷仁，這次再度大變身，頂著全新金髮造型亮相，他將詮釋個性沈默寡言、外冷內熱的亡命之徒。

《塑膠花》邀來鍍金級的卡司陣容，開拍前5位主演積極投入角色訓練，目前正在如火如荼拍攝中。今（21）日官方社群釋出「超前導海報」，讓大眾先睹為快。值得一提的是，超前導海報中的片名是由女主角李沐親筆題字，她表示：「在拍攝現場應監製Kevin哥之邀，便拿了紙筆自由發想，那天正好在拍攝家裡的主景戲，當下想到用愛心、嘴唇和花朵來寫塑膠花這3個字，呼應劇中娜娜頑皮強烈的性格。」

吳慷仁飾演性格帶點暴力傾向的更生人「金勤」，他表示：「喜歡這次的劇本，雅之導演身兼編劇，她做足很多前期作業，在畫面上及分鏡上有著許多導演浪漫的想像。這次是難得一見的題材，有滿滿的人情味，不僅有武打追逐還有愛情，角色之間的對戲也讓我動容。」第一次嘗試染金髮，也讓他感覺滿新奇的。

導演鄭雅之則分享，她大學剛畢業第一次入圍台北電影節時，看了吳慷仁演出的《白蟻》，「那是我對他印象最深刻的表演，非常壓抑也非常內斂，能夠並存內斂和爆發力的演員，真的真的只有他。」

李沐飾演的高中生「娜娜」是一個充滿衝突的角色，她說：「娜娜個性天真卻也世故，堅強、無所謂的態度是為了保護脆弱的心靈。我很喜歡她努力掙脫束縛、渴望得到自由的樣子。」劇中李沐要挑戰儀隊隊員及ASMR直播主兩個身分，都是她未接觸過的領域。開拍前她在劇組安排下，進行了近兩個月的儀隊訓練，讓李沐直呼：「練習之後覺得跟想像完全不一樣，槍很重、要記住每個花俏動作的安排其實很困難。」 而ASMR直播主這個角色身分，則開啟李沐的感官大門，「這是很新奇的領域，開拍前導演還分享她的田調，我也看了很多影片做準備。」

高捷與陽靚繼億萬點擊MV之後再續前緣，合組螢幕CP，感情發展備受矚目。高捷劇中別名「賴打」，是四面八方關係很好的江湖人物，只要能賺錢的生意都做，在愛情裡則有專屬於他的溫柔面，他透露：「這次的表演朝較輕鬆的方向進行，不像以往硬朗的大哥形象。」他也隨身準備了打火機來呼應角色。陽靚則坦言這次的角色「西施」，最大的挑戰就是「辣」，她為戲苦練鋼管舞，「練習了大概一個多月，全身冒瘀青，這次接觸後才發現，鋼管是極限運動，跳電子花車是非常值得尊敬的職業。」

林鶴軒（大鶴）收起以往的學生形象，首次嘗試演出犯罪集團的一份子，他笑稱：「算是一種黑化的大鶴，對於這樣微反派的我，我給這個角色的註解是『善良的混蛋』，希望帶給觀眾不一樣的我。」劇本中最吸引他的地方是警匪對峙追逐的場面，林鶴軒表示：「看劇本的時候就已經熱血沸騰，我和慷仁哥是第一次合作，劇中要跟他一起在公路逃亡、出生入死，非常期待跟他的對手戲，以及藉著拍戲可以探訪全台各地的秘境。」

《塑膠花》導演鄭雅之表示：「最初參與這部影集很大的原因是，當時剛好在寫一個電影，裡面的主題跟綁架有一點點關係，我就把它發展成比較長篇的故事，這裡面有少女成長、也有一些冒險、也有一些背叛、也有一些自我認同。我想要做一個比較緊湊的東西，它發生在短短的時間序，但所有的感受都可以被放很大的感覺。」監製周銓表示：「《塑膠花》講的是一個關於愛的故事，裡面有很多的自我追求與自我救贖，公路愛情影集只是一個包裝，觀眾想要看的是每個角色的心路歷程跟成長，以及最後的愛與救贖，五位主演都是一時之選，非常期待看到他們的火花。」

關於片名《塑膠花》象徵著女主角娜娜最開始的形象，一朵近乎過度豔麗的假花，因為擔心不足、不夠美豔、不夠聰明而衍生出來的感官爆炸，偽裝高級感卻暗地裡明白自己只是個廉價的劣質假花。故事以公路愛情為核心主軸，帶出社會環境中邊緣人的處境，也藉由「家」在現代社會中的各種面向，由警方辦案各種情節展現對立面的愛莫能助，導致了一群渴望自由、渴望愛的人們，走上一場叛逃之旅。