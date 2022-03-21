彰化客運「2路A」公車延駛至彰化師範大學校區，上午舉行通車典禮。未來師生往返兩校區將可搭乘公車直達。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

公車進校上路多年，北彰終於也等到了！彰化縣政府與彰化客運合作，將2路市區客運路線延伸到彰化師範大學校園校本部進德校區和寶山分校，21日上午舉行通車典禮，彰師大校長陳明飛表示，盼公車進校後，能降低車禍事故、保障師生交通安全。

通車典禮在進德校區舉行，包含陳明飛、彰化監理站站長游明傳、彰化客運經理陳錫寬等人與會；彰化縣副縣長林田富宣布市區公車正式通車，隨即見證公車緩緩駛入彰師大校園，且為了鼓勵彰師大師生多搭乘公車，即日起彰化火車站延駛至進德校區內，師生憑證件可優待完全免費搭乘。

公車進校措施，過去多是以南彰化的大專院校為主，主因南彰公共運輸路網較不普及，加上部分大學所在位置周邊道路路幅寬度有限，窄小且蜿蜒，學生騎機車通勤上下課，常因車速過快、未保持安全距離、視線不佳等因素發生傷亡事故。

林田富指出，除了今日舉辦通車典禮的「2路A」公車路線外，包含先前已通車的銘到大學「8路」公車、大葉大學「13路」公車，還有南開科技大學等公車路線，縣府已路去開闢4條市區公車路線，進入大學校園，大幅提升當地學校之公共運輸服務，滿足師生就學乘車需求，讓學生的交通安全更有保障。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，2路A公車路線從彰化經保安警察隊再到彰化火車站，即日起延駛至彰師大，平日7班次、假日4班次，單程全票25元、半票12元，將可滿足彰化師範大學進德校區往返寶山校區之就學需求。

交通規劃科長許僅宜說明，本班公車路線從彰化師範大學進德校區發車，沿途站點為：彰化(三民路)、三角公園、台銀前、縣議會、華陽市場、彰化中學、彰商、保警新村、華陽公園、彰化師大寶山校區、東南門、介壽南路(彰化高中) 、太極新村、建國科大、大學前、南郭國小，接回彰化中學站後，原路返回彰化火車站及彰化師範大學進德校區。