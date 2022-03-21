蔡清祥、羅秉成（右）敲下「司法之秤」（更保提供）

台高檢21日舉辦更保工作指引發表會（更保提供）

台灣高檢署為維繫「社會安全網」，強化更生保護、犯罪保護工作，特別於21日下午舉辦「更保、犯保工作指引」新書發表會，行政院政務委員羅秉成致詞時對於台高檢檢察長邢泰釗積極推動更保、犯保工作，協助「犯罪被害人權益保護法」修法表達感謝外，並突然「祝福」邢泰釗，由於邢泰釗被視為下任檢察總長的熱門人選，羅的一席話，引發與會來賓聯想。

此外，台灣更生保護會總會為慶祝台灣高等檢察署成立77週年，捐贈「司法之秤」給台高檢署，台高檢21日下午舉行啟用典禮，法務部長蔡清祥、行政院政委羅秉成2人主持揭幕儀式，2人並共同敲響「司法之秤」，代表發出「正義之音」。

「司法之秤」銅雕是由更生保護會常務董事吳東亮及台北分會主委林炳耀捐贈，由銅藝大師吳宗霖耗費4年精心打造完成。該銅雕代表司法與時俱進，強化多元價值觀點，讓民眾與司法間相互理解，彼此認同，形塑司法公正形象。

更生保護會表示，更生保護會在柔性司法中，扮演要角，更生保護會成立76年，全國共有20個分會，每年服務案量超過1萬2仟人，服務人次超過9萬人次，但76年的老店，面臨組織及人員老化問題，為順應社會潮流，服務態度及方式之改弦更張，實屬當務之急。工作指引的出版，樹立專業化，明定服務標準流程，藉此提升服務品質。

台高檢21日除了舉辦「司法之秤」啟用典禮、「犯保、更保工作指引」新書發表會之外，也舉辦智財分署偵查庭及相關設施啟用、台高檢署科技偵查中心揭牌典禮。其中，科技偵查中心內部設有測謊、虛擬貨幣區塊鍊的相關偵查設備，對於協助各地檢察機關偵查洗錢、高科技案件將有重大幫助。