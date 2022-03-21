為刺激疫後經濟復甦，促進國內外投資並創造大量就業機會，印尼政府推出「綜合法案」（Omnibus Law），陸續修改各項法規致力改善經商環境。

資誠聯合會計師事務所偕同印尼駐台經濟辦事處及印尼投資協調委員會日前共同舉辦「擘建印尼製造版圖 解析先鋒產業聚落」研討會，解析台商投資印尼必須關注的法令更新議題與工業區聚落，協助企業因應時局，導入跨國布局新思維，以成功拓展印尼市場。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，不斷變種的新冠病毒，持續衝擊國際政經情勢，考驗著企業的應變能力，再度增加企業對於分散生產基地與移轉供應鏈的需求。根據PwC於2022年發布的《第25屆亞太區企業領袖調查報告》顯示，印尼依然成為亞太區企業領袖眼中的重要市場之一，顯示印尼市場對亞太區企業領袖日漸重要，未來企業的製造地點會從集中化走向分散化，更貼近目標市場，以因應國際地緣政治情勢的快速變化。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表Budi Santoso（章溥帝代表）表示，印尼作為東協在G20的唯一成員，並將舉辦2022的高峰會。為積極歡迎外國直接投資，印尼政府進一步放寬了更多的外資投資限制並強化基礎建設，樂觀預期未來印尼市場崛起，未來也將加速台灣、印尼雙邊貿易與投資的緊密關係，為台商帶來更多的合作商機。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務會計師蔡亦臺指出，印尼除了擁有充足的勞動人口外，更是全球最大的鎳礦生產國之一，而鎳礦是生產電動車電池的關鍵材料，因此積極向外資招手並建立具有價格優勢的電動車及電池相關產業，是印尼政府近期重點發展的產業。蔡亦臺進一步觀察，近年來首都雅加達的工業區有趨漸飽和的趨勢，新的工業區已由雅加達往外轉移，中爪哇及東爪哇區則受惠於更低的運營成本及積極發展的基礎建設，可望逐漸受到外資的關注。

從稅務的觀點來看，資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務稅務服務副總經理鍾佳縈表示，台商對於印尼的投資，除了在當地國檢視自身是否符合印尼政府所提供的免稅或租稅抵減等相關投資優惠，更應因應近期國際情勢，考量全球最低稅負制下對各國稅務環境的影響，考量各國可能逐漸將於明後年開始立法，台資企業在投資印尼時必須從集團總部的觀點評估目前的控股架構、交易模式及集團的利潤配置，進行必要調整，以降低相關稅務風險，達到集團最佳稅負效果。

蔡亦臺提醒，到印尼投資前，企業應就進場、營運和退場三個階段之商業規劃以及所涉國家之稅務法規有基本了解，並評估投資優惠之適用性之於企業自身業務帶來的利弊，同時從投資與營運模式等面向評估，並適時尋求專業意見，以綜合評估未來資金運用，使投資計畫取得最有利位置，才能在面對碎鏈時代進行供應鏈調整以因應變局，使公司朝著永續經營目標邁進。