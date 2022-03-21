由林心如、楊謹華主演的夯劇《華燈初上》，第三季大結局在本月18號上線，民眾為了親自解開兇手謎團忙追新進度，該劇也持續在台灣、香港、新加坡等地霸佔Netflix熱門第一，絕對是當今人氣最高的作品，也陸續掀起討論潮，其中，名律師溫令行也加入追劇行列，指第三季中的「生父爭奪戰」看得有點辛苦，忍不住搬出釋憲文吐槽，直呼不合邏輯。

《華燈初上》第三季熱播中，民眾搶看結局，其中一段是子維的生父朱文雄，來找吳子強跟羅雨儂討兒子撫養權，更以財壓人，嗆他們打官司不會贏，最終羅雨儂讓步，淚崩送別養子離開，而知名律師溫令行也追了《華燈初上》，表示「律師看劇好辛苦」，直言這段根本不合邏輯。

溫令行律師po文，表示看著《華燈》中子維的親生父親自以為是的跟他法律上的爸爸嗆聲，說打官司一定是他贏，不禁傻眼想吐槽，接著指出此事在法律層面的正確解答，「依法，生父是沒資格打婚生否認之訴或確認親子關係不存在之訴的好嗎？當事人不適格」。

溫律師更搬出大法官釋字587號解釋文，條文內容為「法律不許親生父對受推定為他人之婚生子女提起否認之訴，係為避免因訴訟而破壞他人婚姻之安定、家庭之和諧及影響子女受教養之權益，與憲法尚無牴觸」，因此劇中飾演子維生父朱文雄的伊正，對著子維養父鄭元暢及養母林心如的嗆聲，完全不合理，成了該劇的1大敗筆。

律師溫令行。(翻攝自溫令行臉書)

觀眾聽了溫令行律師的講解恍然大悟，但也笑呼「追劇是娛樂不要那麼認真啦！」、「哈！律師魂」、「編劇應該要找老師去當顧問才是，不然隔行如隔山，太辛苦也太危險惹」，還有人勸蘿絲媽媽退讓淚送子維前，真該找個專業律師，不然心痛的眼淚未免流得太冤了。