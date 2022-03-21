市面上保健品百百種，依照不同的營養成分和特性，適合吃的時間點也有所不同，如果總是在錯誤的時機服用，不但效果會大打折扣，還可能造成反效果。營養師蕭瑋霖在臉書粉專指出，有些保健品吃的時候沒有限制，但像是葉黃素、魚油、碳酸鈣等營養素，建議隨餐補充，才能有效吸收。

【隨餐吃】

▍鈣

如果很少喝牛奶、吃深綠色蔬菜，可能會需要補充鈣，而鈣依照不同類型，使用的時機點不一樣。尤其是碳酸鈣需要胃酸分泌才會比較好吸收，所以要隨餐吃，且胃不好的人要盡量避免使用碳酸鈣，其他類型基本上就沒限制。

▍維生素A、D、E、K

屬於脂溶性維生素，這類型維生素需要脂肪才能有效吸收，建議可以隨餐做補充。

▍魚油

魚油需要長時間服用才有效，飲食時間點反而不是最重要。研究發現，若將魚油一日補充量分到早晚補充也不錯，隨餐補充則可避免胃部不適。⁡

▍葉黃素

葉黃素屬於脂溶性的營養素，所以隨餐做補充效果會比較好。

【飯前吃】

▍鐵

一般飲食中若肉吃足夠，鐵基本上不需要額外補充，但特殊情況如「缺鐵性貧血」或是「懷孕期」就要注意攝取量，一般建議空腹食用。

▍益生菌

益生菌需要長期補充才有成效，至於補充時機，各廠牌不一，但有研究發現，某些菌株在飯前30分鐘補充存活率最高；但也有研究發現，不論是否隨餐做補充，益生菌都還是會引起腸道菌叢的變化，所以定期補充才是重點。

【飯後吃】

▍維生素C

維生素C人體無法自行製造，是非常重要的維生素，與傷口癒合、膠原蛋白甚至是抗氧化有關，一般蔬果中就可以攝取到。一般建議於飯後補充，除了避免造成胃部不適外，還可以幫助鐵吸收。

▍綜合維生素

綜合維生素有大量的營養素，所以建議飯後服用，比較不會造成胃部不適。

【無限制】

▍鋅

鋅與皮膚、傷口癒合、眼睛保養甚至是男性性功能有關，基本上補充時間點沒有特別限制，可以觀察身體狀況，若覺得服用後胃部不舒服或有噁心感，則可改成隨餐吃。

▍B群

水溶性的B群基本上任何時段皆可補充，不過有研究發現，若早上補充可能有最大程度的吸收。

最後蕭瑋霖提醒，不同廠牌、劑量及成分的營養補充品，補充時機點可能會有所不同，所以吃之前一定要先看一下成分跟注意事項。