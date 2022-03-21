從303全台大停電之後，各地停電、跳電的電力事故不斷發生，今(21)凌晨在台北市內湖區、新北市新店區，都再度發生區域停電、影響數千戶。

今晨雙北6小時內雙停電，台電解釋北市內湖疑因鳥巢引起高壓線路故障，導致饋線跳脫，造成約3000戶停電。新北新店則是疑因線路故障導致饋線跳脫，造成約5000戶停電。

台電表示，停電原因包括外力、天災、用戶因素約占6成，台電設備因素約占4成；鳥獸碰觸導致停電事故逐年下降，近10年從2,838件，降為1,780件，而今年2月底止共發生100件，平均而言並無特別增加。

國民黨主席朱立倫指出，正如3月3號的大停電是台電基層員工的錯，上個禮拜高雄跟基隆大停電是小鳥跟松鼠的錯，凌晨內湖大停電又是鳥類築巢的錯，反正千錯萬錯都不會是民進黨的錯，也不會是蘇院長的錯。難怪年輕人要說「歸剛欸」，蔡政府任內台灣真的是「歸剛欸」停電。

網友對頻頻停電感到不解，難道「小動物們今年都犯太歲了」，「全部都是小動物啦」，「內湖跳完新店跳、新店跳完該誰跳」，「冥冥中有隻手在測試台灣電網漏洞與停電範圍」。