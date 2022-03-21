立委范雲花蓮服務處副主任王格致（左），雖無地方民意代表經驗，卻憑想監督縣政的衝勁，直攻縣議員選戰，獲黨內不少前輩讚許。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣黨部今起辦理縣議員初選領表登記，花蓮市民代表胡仁順今早在一群熱血青年的加油聲下，率先其他黨員搶頭香，登記第一選區（花蓮市）縣議員提名，以「新世代，新花蓮」為願景；立法委員范雲花蓮服務處副主任王格致則在下午登記，表示將自己全力爭取第三選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱鄉、萬榮鄉）的提名。

現年38歲的胡仁順是資深縣議員莊枝財的子弟兵，曾在2014、2018年當選市民代表，服務期間，勤走鄉里，為民喉舌，廣獲市民支持，去年10月莊宣布本屆縣議員任期屆滿後不再參選，並交棒給胡，延續民主香火。

胡仁順表示，民進黨適逢世代交替之際，不少前輩相繼退休，對年輕人銜接上，有段很長的空擋，打出「新世代，新花蓮」是希望，新的世代能承先啟後上來，對花蓮有很多期許，自己力量雖無法改變現況，我們也有勇氣嘗試以新世代角色監督縣政。

胡仁順表示，民進黨是開放的政黨，願意給年輕人機會，不過花蓮政治環境對綠營不利，不少有心參與公共事務的年輕人因此退卻，自己在黨內雖算中生代，但願意當領頭羊，率先登記提名，盼能鼓勵更多有為青年回鄉服務，替花蓮政治版圖開創新的局面。

30歲的王格致是土生土長的花蓮在地囝仔，曾任職民進黨中央黨部林飛帆副秘書長辦公室助理，累積5年政治資歷，1年半前回到花蓮後即任立委范雲花蓮服務處副主任，雖無地方民意代表相關經驗，卻憑想監督縣政的衝勁，直攻縣議員選戰，獲黨內不少前輩支持。

王格致說，議員可直接監督縣政，且議題發揮廣泛，適合年輕人，自己從小在吉安鄉長大，對地方有許多想法，若順利代表黨內參選，成功當選縣議員，將全力監督縣府。