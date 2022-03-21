嘉義婚宴群聚案延燒至台北市，昨天北市新增1例本土確診個案（案22039），截至今日中午12點止，北市衛生局匡列相關接觸者25人居家隔離，12人採檢結果為陰性，13人檢驗中，擴大採檢16人，待檢驗報告。

北市衛生局表示，相關場域皆已完成清消，並預計發送簡訊80則，提醒足跡重疊民眾進行健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，儘速至北市7家社區採檢站採檢。