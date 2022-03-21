嘉義群聚案延燒北市 急發80封細胞簡訊 接觸者採檢出爐 15:572022/03/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市衛生局表示，相關場域皆已完成清消，並預計發送簡訊80則，提醒足跡重疊民眾進行健康監測。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義婚宴群聚案延燒至台北市，昨天北市新增1例本土確診個案（案22039），截至今日中午12點止，北市衛生局匡列相關接觸者25人居家隔離，12人採檢結果為陰性，13人檢驗中，擴大採檢16人，待檢驗報告。 北市衛生局表示，相關場域皆已完成清消，並預計發送簡訊80則，提醒足跡重疊民眾進行健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，儘速至北市7家社區採檢站採檢。 婚宴群聚跨4縣巿 南燒到雲林 累計9人染疫 跨派系表態了！ 北市這4位綠議員拱陳時中當母雞 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #細胞簡訊 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市確診夫妻曾到屏東出遊 恆春、萬巒多處足跡曝急清消 16:232022/03/21 生活 新北市議員李坤城今宣布放棄連任 挑戰2024三重立委 10:402022/03/21 政治 嘉義婚宴群聚燒到新北 確診男新莊嗑鍋 急匡10人 14:342022/03/20 生活 校長染疫 翁章梁曾同場檢測陰性 04:102022/03/20 生活新聞 立委陳明文違反防疫規定出席餐會 深夜臉書道歉了！ 03:212022/03/21 政治 北儲都更案蓋變電站 台電挨轟急就章 04:102022/03/21 地方新聞 外界關注「拚連任？挑戰總統大位？」侯友宜這樣說 12:072022/03/21 政治 北市社宅納入「套房型」設計 13:412022/03/21 區域情報-台北 北市大樓外牆倒塌意外凸顯一問題 在地議員：北市府別再鴕鳥心態 10:322022/03/20 政治 嘉義婚宴群聚擴大 秀林國小校長確診前跑攤 將罰1萬5千元 15:042022/03/20 生活 境外連2天破百 專家憂內外夾擊 04:102022/03/21 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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