新竹縣消防局第一大隊測試滅火毯模擬火燒車，消防員拉起滅火毯要蓋住起火車輛。（羅浚濱攝）

新竹縣消防局第一大隊模擬火燒車，測試的滅火毯將起火車輛蓋住。（新竹縣消防局第一大隊提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局第一大隊模擬火燒車，滅火毯將起火車輛蓋住3分鐘打開後火勢已撲滅。（新竹縣消防局第一大隊提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局義消顧問捐贈的滅火毯，放在竹北分隊消防車備用。（羅浚濱攝）

一般火燒車都是用水或乾粉滅火器滅火，耗時又有油汙環保問題，新竹縣消防局第一大隊在廢車場測試義消顧問捐贈的「滅火毯」，以「窒息法」將起火車輛蓋住後，3分鐘就將火勢全部撲滅，快速又環保。

消防局第一大隊大隊長陳俊忠說，義消顧問洪偉晉捐贈這張進口的「滅火毯」 ，是防火的玻璃纖維材質，長8米、寬6米，重28公斤，尺寸足以覆蓋市面上絕大多數的車款，有些國家已使用在處理火燒車火警，國內則還未列入消防制式裝備。

為了測試滅火毯的滅火功能，陳俊忠日前商請處理廢棄車輛的廠商，提供1輛報廢車進行實際測試，在車輛熊熊起火後，4名消防員拉著滅火毯的角邊，將整輛車蓋住，約3分鐘打開，火勢已全部撲減。

陳俊忠說，一般火燒車若用水滅火，耗時又有油汙環保問題，若發生在停車場，燃燒幅射多會波及旁車，滅火毯以「窒息法」方式，把起火車輛全部覆蓋後，盡可能與地面密合，阻絕燃燒反應所需氧氣，毯內空氣燒盡後進而撲滅火勢，快速又環保，也能避免旁車受災。

陳俊忠進一步說，在電動車普及後，鋰電池火警成為最棘手的火燒車案，除了必須為動力電池進行斷電，避免人員觸電外，更可能要用12萬公升以上的水源為鋰電池進行降溫，直到電池中的鋰化學反應結束，才能撲滅鋰電池火災，但要命的是，滅火過程會產生有毒物質。

陳俊忠說，雖然無法找到電動車實測，但該大隊以滅火毯模擬處理火燒車，滅火過程中無需使用水、乾粉或化學泡沫，以物理方式控制火勢及撲滅，測試結果令人滿意，已放在竹北分隊消防車上備用，以便火燒車火警發生時派上用場。