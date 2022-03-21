一名女網友在網上訴苦，今年過年她沒發紅包給素未謀面的侄女，結果被二嫂討錢，此外，老公明明已包給小叔的小孩，婆婆卻要求她也要包，讓她相當煩躁，直呼過年包紅包簡直成為陋習。

一名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露侄女今年3歲，但娘家二嫂從侄女出生後，年年向她討紅包，但她從沒見過侄女，與對方平時沒交流，前2年看在老公面子上，每年都轉帳600元，而今年沒匯又被二嫂催錢，她實在不知道該不該匯。

女網友表示，此外，婆婆要求她包紅包給小叔的孩子，只是小嬸平日待她總酸言酸語，小叔夫妻檔從沒包給她的小孩過，外加老公已有包給小叔的孩子，讓她包禮意願完全大打折扣。

女網友無奈寫下，過年發紅包簡直是陋習，強制要人給，不給還不行，就算親戚間平常感情不好且陌生，逢年過節就得發紅包，搞得她心煩意亂，現在只想發200元應付小叔兒子。

文章曝光後，引起眾多討論，多數網友認為2個案例都不用包，但有網友指出，需考量二嫂家是否有包紅包給原PO的小孩，若有，那回包合情合理，若無，建議她可以向二嫂提議請姪女來向她領，這樣才有節慶發紅包的意義。

至於小叔部份，不少網友困惑表示，「老公跟你是共同體欸，為何要分開包紅包」，還有網友建議原PO應交給老公處理，或是可以當眾人面前提問「那小叔、小嬸要包多少給我的小孩？」讓對方自知理虧。