立法院今針對《精神衛生法》修法召開公聽會，台灣社會心理復健協會理事長滕西華於會中表示，任何剝奪同意權、知情權、自由權的舉動，都違反《身心障礙者權利公約》（CRPD），若要減少損害就要讓強制住院、社區治療都採法官保留原則，並採納《病主法》的事前同意，在精障者病情穩定時預立醫療決定，同意在必要時刻接受強制治療，將被剝奪的權益減到最低。

針對《精神衛生法》修法，滕西華表示，任何剝奪同意權、知情權、自由權的舉動，都違反CRPD，對心智能力缺損者剝奪法律的能力也是，例如《精神衛生法》第45條的拘束，也是違反CRPD，而法官保留原則是違反CRPD的最少損害措施。

滕西華表示，我們一定會違反CRPD，要減少損害，就是要讓強制住院、社區治療都採法官保留原則，既然精障者不用住院就到社區，沒道理說強制住院採法官保留、強制治療則是委員會審查，邏輯的一概性是需要確定的。

除了這項作法，另一種因應剝奪同意權、知情權、自由權的調整措施是採納《病主法》的事前同意，讓精障者在病情穩定的時候簽署願意接受強制治療的決策。滕西華表示，很多國外研究顯示，有些精障者認為強制治療比坐牢還可怕 ，坐牢有刑期，而治療則沒有刑期，且會被污名化。

有鑑於此，滕西華建議，需讓精障者在發病無法控制、缺乏現實感的時候，有機制去對的地方治療。如果非得強制治療，就讓精障者在病情穩定的時候簽署醫療決定，願意讓某種機制強制治療，就能把對權益的剝奪見到最低。

對於強制治療的經費來源，台灣精神醫學會理事長蔡長哲表示，政院版修正案中將治療費用改為健保支應，但他認為包括監護處分、家暴等，也都是政府編列預算，因此強制治療也應採公務預算支應，如此就不必擔心健保核刪問題。

除此之外，保護警消人員和戒治的人也是關鍵。滕西華表示，這幾年警消受訓很好，但是忘了統計執行緊急就醫時，出勤的人是否至少有1人受過訓練。若欠缺訓練，可能造成不了解，導致警消、精障者雙方都受傷。

另外，現行法務部在司法精神病院的規劃中，地點無法確定，導致6大療養院被迫接受衛福部指示開司法精神病房。滕西華表示，《保安處分執行法》通過後，監護處分可在機構執行，但療養院的存在不是為了矯治，而是為了醫療，這是個挑戰。國家需要提供訓練、預算因應。

對於今日公聽會中各專家的意見，衛福部長陳時中回應，大家對於強制治療改採法官保留的意見較多，衛福部會參酌。另強制治療的經費要以公務預算或健保支應，衛福部也會衡量。他認為未來最基本的方向是非政府組織（NGO）的培力，過去台灣面對精障者的作法都是被動的，有病人就看病人，欠缺主動性介入，若能培力相關人才，加強人力配置，才能走向正向循環。