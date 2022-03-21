「直播天王」網路紅人連千毅叫賣風格獨特，每次直播皆吸引大批人潮觀看，與有著「真人娜美」封號的妻子石帕玉結婚八年，膝下育有兩個可愛兒子，經常分享日常生活給大眾，日前他在社交平台PO出牽著7歲大兒子到小學註冊的照片，還向大家告知就讀學校推出的堅強師資陣容，透露只要透過自己的規劃，就能「少奮鬥15年」。

連千毅正牽著兒子的手，前往註冊外語小學(圖／連千毅 FB)

19日連千毅在FB表示，開頭就笑說，「人生的新階段，再過幾年我就可以當阿公了」只見這篇貼文裡，他正帶著大兒子前往註冊外語小學，對於下一代的培養不可不謂用心良苦。此外，他說替兒子選的這間小學師資來自「英國劍橋大學」，在這間學校成長可培養語言能力，以便厚實將來遠赴海外求學的根基。

連千毅坦言，一等兒子年滿16歲就會送到海外，還是專攻美國的整型外科領域，「16歲就要準備送去美國攻整型外科」他自信地說到，兒子若是按照他安排好的生涯規劃走，「他能少奮鬥15年！能減少失敗的機會！」並希望兒子能專注在課業上，甚至說道「再過幾年我就可以當阿公了」

連千毅有兩個小孩，模樣相當可愛(圖／連千毅 FB)

過往，連千毅曾在受訪中透露對小孩們的教育規劃，他說他認為醫美是產業趨勢，女人不會間斷在自己身上投錢，他計畫在孩子16歲時，送他到美國攻讀整形外科，學成後返台在北中南部開設醫美診所。由兒子來當院長，他則來當老闆。