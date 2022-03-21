凱基銀行近日榮獲財政部頒發110年度「輸出保險業務績優銀行」，為該行連續第四年獲得該獎項表揚，突顯凱基銀行在結合資源，提供中小企業客戶金融解決方案的專業能力，備受肯定，亦展現凱基銀行運用金融專業支持台灣經濟成長的行動力。

近年全球產業供應鏈移轉、主要經濟體面臨通膨壓力，加上俄烏戰爭爆發，致全球經濟前景蒙上陰影，企業的經營環境也充滿挑戰與風險。為協助企業客戶海外布局並拓展業務，凱基銀行多年來持續配合政府政策，善用中國輸出入銀行為進出口企業所提供的保險工具，協助企業客戶有效控管收款風險，並能投注更多心力於核心業務拓展上。

凱基銀行表示，對外貿易是台灣經濟的關鍵競爭力，透過與中國輸出入銀行的策略合作，凱基銀行不僅協助企業客戶提高對外接單能力、降低營運風險；同時可將自身業務觸角拓展至海外新興市場，且授信還款來源多一層保障，間接強化資產品質，堪稱是創造台灣經濟成長、企業發展及銀行業務的三贏，也是凱基銀行實踐企業公民責任的體現。

凱基銀行近年積極推動責任金融，攜手企業客戶響應低碳轉型。今年2月簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），導入國際投融資碳排管理標準，以強化自身的氣候變遷風險管理能力，進而協助客戶逐步建構永續經營體質。另方面持續以授信業務支持綠能科技產業升級，協助國內太陽能、風力、漁電共生等再生能源及水資源循環產業發展，實踐中華開發金控2045年達成淨零碳排的承諾。