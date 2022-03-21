大陸外交部發言人汪文斌今（21日）主持例行記者會。針對俄羅斯國防部發布消息稿，上週五，俄羅斯國防部副部長和中國大陸駐俄羅斯大使進行了會談一事，汪文斌表示，同駐在國政府部門負責人開展正常交往，是駐外使節的工作，沒有必要過度解讀。

針對會談一事，汪文斌表示，上週五，中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉會見了俄羅斯國防部副部長福明，雙方就中俄雙邊關係等交換了意見。他稱，同駐在國政府部門負責人開展正常交往，是駐外使節的工作，沒有必要過度解讀。