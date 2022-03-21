陸駐俄大使上周見俄國防部副部長 汪文斌：沒必要過度解讀 16:082022/03/21 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌今（21日）主持例行記者會。針對俄羅斯國防部發布消息稿，上週五，俄羅斯國防部副部長和中國大陸駐俄羅斯大使進行了會談一事，汪文斌表示，同駐在國政府部門負責人開展正常交往，是駐外使節的工作，沒有必要過度解讀。 針對會談一事，汪文斌表示，上週五，中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉會見了俄羅斯國防部副部長福明，雙方就中俄雙邊關係等交換了意見。他稱，同駐在國政府部門負責人開展正常交往，是駐外使節的工作，沒有必要過度解讀。 陸駐美大使：中俄互信 使北京推動和談發揮獨特作用 伊朗核談判見曙光 油市供給喘口氣 #汪文斌 #過度解讀 #俄羅斯 #國防部 #中俄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆迪：俄烏戰事減緩亞太經濟動能 04:102022/03/21 財經要聞 共機低飛東引 軍方研判迷航 04:102022/03/21 政治要聞 國防部：6月底前完成國造潛艦壓力殼船段建造 12:312022/03/21 政治 烏克蘭情報驚曝 俄精英想毒死普丁政變扶植接班人 12:532022/03/21 國際 俄軍侵烏陷入泥沼 學者：這關鍵原因「最常被忽略」 11:002022/03/21 國際 社評／俄烏戰後G2趨勢更清晰 04:102022/03/21 焦點新聞 中駐美大使：北京力促俄烏和談 未提供俄軍武器 03:582022/03/21 國際 俄烏今視訊談判 澤倫斯基籲瑞士制裁俄 04:102022/03/21 話題觀察 台積電制裁 俄先進武器發展恐受阻 04:102022/03/21 話題觀察 俄債利息將付盧布 壽險:討論損失回轉可能 13:232022/03/21 財經 不斷更新》俄鎖定基輔強攻 仍在超過25公里外 07:462022/03/21 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。