富邦悍將深耕新北市在地經營，今年與台北捷運公司、新北市政府合作，將新莊捷運站打造為「富邦悍將主題捷運站」，21日正式對外亮相，結合球隊年度主視覺和球場元素，包括將球員休息室置物櫃搬到捷運站中，以及球場投手丘與打擊區佈景等等，讓所有球迷可近距離拍照打卡互動。

富邦入主球隊來到第6年，不只讓球迷在球場支持精彩球賽，在生活中更能與富邦悍將做連結，今年球季開打前，於新莊捷運站打造「富邦悍將主題捷運站」，除了富邦球員、棒球場等元素之外，還結合新月橋、新北天際線等新北市指標景點，成為車站佈景主題。

富邦育樂及富邦運動場館總經理陳昭如說：「本次富邦悍將主題捷運站正式亮相，很感謝台北捷運公司、新北市政府教育局、體育處、捷運工程局的大力支持，富邦悍將主題捷運站我們籌備了整整一年，我們期待能將新莊棒球場熱情活潑的氛圍延伸至新莊捷運站，感染往來的乘客，歡迎全台各地的球迷搭乘捷運來觀賞棒球賽。」

今日記者會上由富邦悍將總教練丘昌榮領銜，隊長林哲瑄帶領副隊長張進德、陳鴻文與球員申皓瑋、曾峻岳共同出席，揭曉「富邦悍將主題捷運站」的5大亮點，包括「富邦悍將主題捷運站主視覺」、「藍色廊道」、「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」和「候車座椅區」，同時在捷運站公布結合「WE WILL」口號搭配丘總及球員的悍將年度主視覺。

總教練丘昌榮平常就很常搭捷運，看到球團與捷運公司合作也讓他直呼很棒、很新鮮也很榮幸，「沒想到球團這麼用心，真的感到無比榮幸。」而在一進到新莊站1號出口就能看到富邦今年的主視覺，丘總也在主視覺中佔了極大的位置，但他笑著說：「頭越大、責任更大，球團這麼用心幫我們曝光，我們也要用成績回饋。」

看到滿滿富邦色彩的新莊站隊長林哲瑄也感到很特別，「球隊跟捷運結合，感覺是在地球隊，和球迷一起融入這個城市，很有像在國外感覺。」

富邦悍將結合新北在地生活，與台北捷運合作在新莊站設置「富邦悍將主題捷運站」。（富邦悍將提供）