美式賣場好市多(Costco)全台有14家分店，目前僅中壢店和北台中店有設加油站，不過近日民眾發現新莊店附近出現全新設施，是一間加油站，但還沒開始正式營業，讓他興奮的在網路上分享，不過許多內行人一看超怕「看來要塞爆了」。

有網友發現新莊好市多附近多出了加油站，但似乎還沒開始正式營業。（圖／翻攝臉書社團COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

一名網友在《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文表示，好市多新莊店要有加油站了，並附上現場照片，在新莊好市多賣場旁多了一間加油站，白色招牌上大大的寫著COSTCO，但旁邊有黃色警示線圍住出入口，似乎還沒開始正式營業。

貼文立刻引起討論，大家紛紛表示「以後購物完可以加油了」、「聽說每公升都會比較便宜是嗎」、「新竹的呢？敲碗」，不過有內行人一看反而感到擔憂，「看來建國一路要塞爆了，這個方向車輛排隊要進加油站的話，勢必會影響要進停車場的車流」、「塞1小才排得到的感覺」、「大塞車的日子要開始了，南崁怎麼都沒有開一個」、「以後天天塞車，塞到爆」。

好市多加油站使用中油油品，提供98無鉛、95無鉛、超級柴油，油價比中油、台塑加油站每公升便宜3元左右，全站採全自助加油，民眾須掃會員卡確認會員資格才能進行加油。