嘉市2確診者至恆春出遊，屏縣府公布足跡緊急清消。(屏縣府提供)

屏東縣政府21日公布嘉義市一名男性確診者案號「22041」與妻子案號「22040」曾至屏東足跡，2人於3月17日、18日自駕前往恆春鎮及萬巒鄉旅遊，衛生局已匡列2名接觸者，採檢後安排居家隔離，目前相關足跡場所已完成清消作業。

縣府指出，依據初步疫調顯示，案號「22041」與妻子出遊，於17日下午至恆春鄉村冬粉鴨停留，晚間入住墾丁凱薩飯店後，再至六少爺燒烤、小灣酒吧用餐；18日至小灣海灘、白沙灘南洋泰式料理、台灣最南點及龍磐公園及萬巒豬腳海鴻飯店等地後，再返回嘉義。

屏東衛生局表示，案號「22041」曾赴嘉義飯店參加婚宴，18日開始有喉嚨不適、打噴嚏症狀，19日被匡列為案號「21792」婚宴接觸者，並開始居家隔離，同日由嘉義市衛生局安排採檢，20日確診，因案號「22041」因與妻同住，妻子亦確診，案號為「22040」。

衛生局接獲通報後，立即進行疫調並緊急匡列相關接觸者，目前2人隔離，68人自主健康管理，環保局並展開相關足跡地點消毒作業，縣府呼籲，足跡曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。