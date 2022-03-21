俄羅斯入侵烏克蘭及衍生的國際制裁，除衝擊全球能源市場，世界小麥、玉米、大麥出口大戶的俄烏受戰事之累難以供應，各國所仰賴的俄國肥料出口也受阻，糧食危機隱然成形。

● 世界穀類出口佔3成 俄烏的缺口沒人能補

「紐約時報」指出，對全球糧食市場而言，很難找到影響性比俄烏還大的國家。過去5年，俄烏合計佔全球小麥出口近30%、玉米17%、大麥32%，以及高達75%的葵花油出口。

俄國因遭國際制裁幾乎沒法出口糧食，烏克蘭則因黑海的一些出口要港遭俄軍封鎖，加上30%的耕地淪為戰場，也失去糧食出口能力，糟糕的是俄烏沒法輸出的糧食缺口，眼下也沒人能補上。

俄烏的穀類、俄國的肥料恐輸出停擺，已導致全球食物與肥料價格飆漲。自俄國2月24日侵烏以來，小麥價格上漲21%、大麥33%，一些肥料的價格漲幅更高達40%。

● 小麥大麥價格去年漲7成 俄烏開戰雪上加霜

根據聯合國的資料，美國、加拿大手頭的庫存已緊，幾無釋出空間，阿根廷考慮自身需求已限制出口量，澳洲也早已火力全開。過去一年，全球小麥價格已漲69%，玉米上漲36%、大麥82%，今年起少了俄烏兩出口大宗，後果不堪設想。

糧價波動與供應短缺已飽受疫情、航運受限、高能源成本與近期旱澇衝擊，如今再加戰爭因素，經濟學家、救援組織與各國政府警告，世界糧食危機山雨欲來。

浮現的危機讓全球化時代一場重大戰爭產生的後果表露無遺－食品、化肥、石油、天然氣，甚至鋁、鎳和鈀等金屬的價格都在快速上漲，專家估計隨戰爭影響擴散，情況只會更糟。

聯合國世界糧食計畫署執行主任畢斯利（David M. Beasley）說：「烏克蘭戰事無疑讓災難雪上加霜，自從二戰以來甚至還沒有類似前例。」

烏克蘭的農場即將錯過關鍵的播種和收穫季節。由於能源價格飆漲，歐洲化肥廠正大幅減產，從巴西到美國德州的農民都被迫削減化肥用量，威脅到下一次收成規模。

中國在嚴重洪患後面臨數十年來最嚴峻的小麥歉收，正計劃買入更多讓全球小麥供應更吃緊；能少量出口小麥的印度，發現國外的需求已是去年的3倍。

● 飢餓人口因疫情增至近8億 戰爭再添千萬人挨餓

今年2月，美國雜貨店內的商品價格已較去年同期上漲8.6%，達40年來最大增幅，經濟學家預期俄烏戰事會進一步加劇漲價。

原本飢荒問題已和緩約5年，但被COVID-19大流行打破，疫情期間全球飢餓人口增加約18%，達7.2億至8.11億之間。聯合國3月初表示，單是俄烏戰爭對全球糧食市場的衝擊，就要再多添760萬到1310萬人挨餓。

除糧食外，俄烏戰事恐還要讓長年衝擊糧價的一大因素惡化－肥料短缺。

● 俄烏斷供+肥料短缺 糧荒完美風暴成形

俄羅斯是全球最大的肥料出口國，佔15%的全球供應。今年3月，就在世界各國農民準備春耕之際，俄國卻告訴自家肥料生產商暫停出口，而國際制裁已令肥料交易更加困難；全球另一肥料輸出大國白俄羅斯，則早因鎮壓國內反對派遭制裁而損及出口。

另一壞消息是，本月稍早歐洲的肥料生產商也說因天然氣價格飛漲而得減緩或暫時停產；全球各主要肥料的價格，現已是前一年的2倍或3倍。

世界大豆產量最大的巴西，有近半的鉀肥是向俄羅斯與白俄購買，如今巴西只剩3個月的肥料庫存。巴西的全國大豆農民協會已要求會員本季盡量減少肥料用量，使巴西本已受嚴重乾旱打擊的大豆產量，面臨進一步減產。

大豆農民協會主席嘉爾萬（Antonio Galvan）批評國際制裁俄羅斯：「他們根本是在阻礙農產國取得肥料，豈不知又會有幾百萬人將因缺乏肥料導致餓死？」

中國是巴西大豆最大買主，用作畜牧飼料。若大豆量變少、變貴，將迫使養殖牲口的農民減少餵食，最後就是牛、豬、雞變少變瘦，肉品價格上升。