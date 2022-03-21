路透報導，微軟旗下搜尋引擎Bing表示，大陸政府部門已經要求該公司將在中國的自動搜索建議功能暫停七天。這是自2021年12月以來，Bing第二次暫停該功能。

Bing是唯一在大陸的主要外國搜索引擎。大陸網友在上周六（19日）時首先發現Bing的搜尋功能暫停，目前還不清楚原因為何，大陸官方也未對此做出說明。

事實上，微軟的社交軟體在大陸市場經營一直備受挑戰。2021年10月15日，微軟宣布關閉其在大陸的社交軟體領英（LinkedIn），當時領英表示，要遵守官方的規定變得越來越具有挑戰。之後在2021年11月3日，另一家美國互聯網企業雅虎（Yahoo）也宣告退出大陸市場，其理由是「大陸的營商和法律環境愈來愈有難度」。

BBC中文網報導，大陸自2020年起持續對互聯網科技公司加強監管，且不分境內外企業，全都一網打盡。隨著一系列監管法律通過，對於科技公司來說，市場經營更加綁手綁腳，也更加困難。