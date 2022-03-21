上周美股標普500指數漲6.16％，跌深的科技股反彈更為強勁，那斯達克100指數周漲幅8.41％、費城半導體指數周漲幅9.16％，皆創2020/10/30當周以來最大周漲幅。涵蓋十大科技天王的FANG+尖牙指數飆漲13.61％，勇冠各指數，且創下成立以來最大周漲幅紀綠。追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF（00757）規模也突破百億，在跨國股票原型ETF排名第五，在全球追蹤尖牙指數的ETF名列第二。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，上周美國聯準會利率會議決議升息一碼符合預期，在美股掛牌的中概股下市疑慮也在美中雙方協議有進展後掃除，西德州原油價格連續第二周下跌，因俄烏戰事大漲的小麥價格自高點以來已回落24％，股市波動率VIX指數單周下滑7％至23.87，投資人對各項利空的恐慌反應已過高峰，美股呈現明顯的反彈架構，前期跌最深的科技股及中概股反彈最大。

展望後市，袁永騰指出，後續美股主要關注美國實體經濟表現、企業獲利及通膨情勢，目前美國各項數據顯示經濟成長仍穩健，企業獲利亦保持成長態勢。通膨方面，近期因俄烏戰事推升了油價及原物料價格，令全球通膨壓力加重，金屬、農產品等大宗原物料期貨價格在短期已見回落，而油價則觀察美國與伊朗啟動新一輪談判，若達成協議可望紓解油市供給面。

投資方向上，袁永騰表示，著眼於長線趨勢，電動車是全球各國政府重點發展的產業，元宇宙、AI、雲端、電商及網路串流娛樂也仍是長線主流趨勢，統一FANG+ETF（00757）涵蓋了這些多元商機，台灣投資人藉由一檔ETF就可完全參與。