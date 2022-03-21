汶萊藝人吳尊早年在台灣出道，與汪東城、辰亦儒、炎亞綸組成唱跳男團《飛輪海》，後來選擇單飛，他重心移向大陸當起演員，俊美的外型加上一身腱子肉吸引一票粉絲。結婚後他帶著小孩重返螢光幕前，在綜藝《爸爸去哪兒》中展現慈父形象，圈粉無數。今天（21日）下午他在微博發文，說自己帶著一家人從汶萊移居大陸，引發不少網友關注。

吳尊因工作關於長期往返大陸、汶萊，家族成員多居住在汶萊，作客談話節目《星月對話》，被問到小孩子教育問題，吳尊說本來要送孩子去澳洲讀書，連學校都找好了，後來因為疫情原因，改變了想法「我們兩個都覺得，其實帶小孩來中國上學讀書，是非常好的方向，所以這趟來也有去看學校」。

2月中旬時吳尊一度回到汶萊，在微博上分享自己的隔離日常，沒想到隔離結束後閃電宣布一家四口即將移居大陸，行動力之快讓許多人傻眼。吳尊在微博上寫下「23箱行李,450公斤…感謝NeiNei和Max的協助，一家團結就是力量。」透露有小朋友的幫忙，一家人將快樂搬往大陸生活。

吳尊發文宣布一家人今日移居大陸。（圖／截自吳尊微博）

同時也寫下願景，「是的，我們搬來了，新的生活，新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶。」，照片中吳尊一家人穿著隔離衣，每個人都推著比自己還寬的行李，對著鏡頭比YEAH，能看出一家人雀躍心情。

微博網友紛紛送上祝福「天呐，尊你果然是行動派！歡迎來中國定居！」、「有一半是廚具吧，注意防護啊可可愛愛一家人」、「歡迎歡迎，我大學時期的偶像來啦」、「代表14億人口歡迎你們」、「neinei 跟max力氣這麼大，都能推這麼重的行李了，好厲害」、「好速度！！！說辦就辦」、「歡迎來中國，記得按時交稅」、「寶貝們要在國內上學啦~」