岳虹劇中被囚禁遇暴風雨險滅頂。（民視提供）

岳虹有兒時滅頂陰影。（民視提供）

岳虹在民視8點檔《黃金歲月》中，被兒子駿生跟外遇媳婦雪琴囚禁在地下室虐待，讓許多觀眾不捨直呼「把媽媽的心痛演出來了」、「婆婆太可憐了遇到惡媳婦」、「劇情一定要這麼虐心嗎」。岳虹劇中狂飆演技，她表示最狂的還在後頭，劇組把整座游泳池搬進攝影棚，她將被關在別墅地下室，結果外頭狂風暴雨以至於雨水倒灌，讓她差點被淹沒。

岳虹坦言看到劇組把一座游泳池搬進攝影棚，心裡開始焦慮不安，因為小時候一次暑假跑到家附近的溪邊玩水，沒想到腳好像被甚麼水流扯住，整個人瞬間滅頂，後來聽家人說才知道同時間剛好有一群國中生也去玩水，一個學長衝上前把她拉出水面，還進行CPR，她說從鬼門關前走一回後，就很怕水，同學或朋友約去海邊或者去游泳她也婉拒。

這一次為了泡水重頭戲，岳虹硬著頭皮上，劇組知道她的恐懼，導演還提醒她的頭不用沉到水裡，身邊也有許多工作人員在她的視線範圍內，想讓她多一份安心，沒想到正式演出，岳虹因情緒張力而自願沉下水中，現場工作人員見狀直誇她敬業，她說劇組為了這場戲都搬來游泳池了，演員當然也要全力以赴。但演出身心俱疲的麗君媽媽，她說希望透過劇情，能讓觀眾一些發想，尤其子女的不孝會讓爸媽悲痛，提醒「孝順要即時」。

岳虹表示真的很感謝導演，讓她把角色「麗君」的靈魂找出來，不管是被綁在椅子上或者跟兒子的衝突，幾場重頭戲演完，都讓她直呼「心好痛」甚至連拿水喝的手都是抖的，情緒久久無法平復。