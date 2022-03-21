行政院長蘇貞昌日前稱「把官員當狗罵的時代已經過去」，但遭國民黨認為蘇貞昌過去在野時才把官員當狗罵，對此，蘇貞昌坦言，自己確實應好好檢討自己，他感謝國民黨要繼續看他表現，因此他承諾會就繼續來努力增加修養，但不要什麼事都往政治去，或要刺激、罵官員。

蘇貞昌表示，其實自己在野的時候，30出頭歲質詢故總統李登輝，那場面滿有趣的，他舉卡通大力水手跟奧莉薇的例子，李登輝的答覆也都當場讓大家笑翻，這些影片有些媒體也還在播放。

他提及，自己當時質詢交通處長，當時國民黨蠻橫地宣布鐵、公路大眾運輸都只能用國語播音，而他要求用台語，加上在桃竹苗用客家話播音，今天鐵路、公路，連飛機航空都一直做到現在蠻有效果。

蘇貞昌說，當時質詢省警務處長，一個禮拜就把原來非常違反人權的臨時戶口通報，他都沒有辦法回答，也沒有辦法自圓其說，都因為自己的質詢而改掉，這都有事實紀錄可憑，而自己當時質詢都笑翻全場，而且都很簡短，一直到今天還有很多人津津樂道，請大家參考，也多多指教。

此外，對於總統蔡英文昨出席小英志工團春酒，在席間透露「還有好多事要做」，蘇貞昌表示，蔡總統和他都有共識，在他們離開自己的位子時，都有努力為台灣留下一個更好的國家，他們會盡心盡力。

蘇貞昌強調，蔡總統是一位非常認真的總統，她從方方面面一再地交代，這幾年來對於照顧家庭、照顧長輩，甚至於為班班裝冷氣用心用力，而台灣經濟成長是這11年來最高，台灣被專業機構認定是最民主的國家，這也是國人一起努力的成果。